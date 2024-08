Milan Futuro, 10 talenti da seguire

Non ci sarebbe potuto essere inizio migliore per il Milan Futuro, cheper chi si affaccia per la prima volta in Serie C: l'Under 23 rossonera è stata inserita nel girone B dove affronterà squadre retrocesse dalla B come Ascoli e Ternana, ma anche società importanti come Perugia, Pescara e Spal.

- Non ci saranno la Juventus NextGen e l'Atalanta Under 23, le altre due società che prima dei rossoneri hanno avviato il progetto della seconda squadra.in bianconero. L'Under 23 rossonera è una squadra nella quale sono stati inseriti tanti talenti che con questo nuovo percorso possono crescere senza pressioni, fare esperienza in Serie C e mettersi in vetrina per provare a salire subito in prima squadra. Alcuni di loro hanno già debuttato in Serie A, altri potrebbero essere lanciati in questa stagione.