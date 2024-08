Chi è il capitano del Milan Futuro

Il Milan Futuro è il progetto della seconda squadra della società rossonera che debutta in questa stagione. Un’iniziativa nata sulla scia delle Under 23 create da Juventus e Atalanta.che non si è iscritto, ma la prima storica partita ufficiale l’ha giocata in casa del Lecco in Coppa Italia Serie C.- Ed è andata alla grande:che con questo nuovo progetto possono crescere senza pressioni, fare esperienza in Serie C e mettersi in vetrina per provare a salire subito in prima squadra. Un nome su tutti? Francesco Camarda, il gioiellino classe 2008 che a 15 anni aveva già debuttato in Serie A e ha rinnovato il contratto con i rossoneri. Prolungamento anche per Comotto, altro giocatore da tenere d’occhio come Liberali e Bartesaghi.

- Il capitano del Milan Futuro ènel dicembre 2023 quando Pioli l’ha fatto entrare nell’ultimo quarto d’ora della vittoria contro il Sassuolo a San Siro al posto di Loftus-Cheek. In tutto ha fatto 3 presenze in campionato, considerando anche gli ultimi minuti contro Roma e Juventus; anche dieci minuti negli ottavi di Coppa Italia col Cagliari. Nella scorsa stagione in Primavera Zeroli ha giocato una trentina di partite totalizzando 7 gol e 3 assist.