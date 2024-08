Chi è l’allenatore del Milan Futuro

Getty Images

Da questa stagione è nato il Milan Futuro, l’Under 23 rossonera creata per far crescere i giovani in casa facendogli fare esperienza in Serie C. La società rossonera è la terza dopo Juventus e Atalanta ad aver portato avanti questo progetto,. Nel girone ci sono squadre retrocesse dalla B come Ascoli e Ternana, ma anche società importanti come Perugia, Pescara e Spal.

- La prima storica partita del Milan Futuro è stata la gara di Coppa Italia Serie C in casa del Lecco: vittoria per 3-0, passaggio del turno, un rigore parato da Nava e una traversa di Nasti. Non ci sarebbe potuta essere partenza migliore.. Da seguire anche la crescita di Bartesaghi, Liberali e Zeroli.- Da giocatore Daniele Bonera è stato nove anni al Milan, vincendo scudetto, Champions, Mondiale per Club, Supercoppa italiana ed europea. Difensore centrale che all’occorrenza poteva fare anche il terzino, all’inizio degli Anni 2000, quando giocava nel Parma di Prandelli, era considerato uno dei migliori giovani in circolazione, ma una serie di infortuni hanno frenato la sua crescita.. L’esperienza alla guida del Milan Futuro è la prima da allenatore dopo anni nello staff di Giampaolo e Pioli. Ha allenato 3 volte la prima squadra nel 2020 con Pioli e il suo vice out per Covid: ha vinto in trasferta a Napoli e in casa con la Fiorentina, nel mezzo il pareggio di Europa League contro il Lille.