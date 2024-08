Milan Futuro, il primo gol è di Liberali

Getty e Calciomercato.com

Prima partita della storia per il. Sotto gli occhi diè impegnata stasera sul campo del. La prima giornata di campionato nel girone B di Serie C è in calendario domenica 25 agosto in casa della Virtus Entella.- Il primo gol porta la firma di, che sblocca il risultato al 27' del primo tempo, chiuso in vantaggio per 1-0. Il trequartista classe 2007 si era messo in mostra nel pre-campionato della prima squadra, giocando le amichevoli con Real Madrid (dall'inizio) e Manchester City (dalla panchina) negli Stati Uniti.

(4-3-1-2): Furlan; Celjak, Battistini, Marrone, Beghetto; Di Gesù, Galli, Ilari; Gunduz; Tordini, Buso. All. Baldini.(4-2-3-1): Nava; Jimenez, Minotti, Bartesaghi, Bozzolan; Zeroli, Sandri; Cuenca, Liberali, Sia; Camarda. All. Bonera.