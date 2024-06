Milan Futuro: dove giocherà, chi sarà l'allenatore? Può sfidare Juventus e Atalanta?

Dubbi ormai non ce ne sono, è arrivata anche l'ufficialità Dopo la bocciatura espressa dalla Covisoc nei confronti della richiesta di iscrizione dell’Ancona - a causa di alcune mensilità non regolarmente versate ai tesserati - e confermata dal Consiglio Federale, toccherà alla formazione rossonera Under 23 fare il suo esordio, sull’esempio dei precedenti di Juventus e Atalanta. Domani verranno definiti i calendari.Chi sarà l’allenatore? E quali saranno le stelle da seguire? Ecco qui un breve vademecum per avere le risposte a tutti i vostri dubbi.Lo scorso anno l’Atalanta Under 23 è stata inserita nel girone A dopo lo slittamento della Juventus Next Gen nel B. Al momento, le possibilità maggiori conducono al girone C, quello tradizionalmente riservato alle formazioni del centro-sud. In prima istanza, Milan, Juventus e Atalanta cercheranno un’intesa, sulla base del loro gradimento e delle valutazioni di carattere logistico e, soltanto qualora non giungessero ad un compromesso, la Lega Pro procederebbe al sorteggio.Dopo valutazioni sul “Breda” di Sesto San Giovanni, impianto utilizzato dalla Pro Sesto,, stadio della Solbiatese e a due passi dal centro sportivo di Milanello, dove si allenerà anche la seconda squadra rossonera. Previsto già un investimento di 750.000 euro per i lavori di adeguamento dell’impianto ai parametri richiesti in Serie C. E' probabile che, per l’inizio del campionato previsto ad agosto, per le prime gare casalinghe il Milan Under 23 possa trasferirsi al “Carlo Speroni” di Busto Arsizio, campo della Pro Patria.Zlatan, che sul progetto Under 23, ha deciso da tempo:, ex difensore del Milan e compagno di squadra dello svedese nonché membro dello staff di Stefano Pioli, ha vinto in volata la concorrenza dell’ex tecnico della Primavera Ignazio Abate.Anche sotto questo aspetto, la mano di Ibra si è fatta sentire eccome. Una delle prime scelte operative da consulente di RedBird è stata quella di affidarsi ad un uomo di fiducia, conosciuto nella sua esperienza da calciatore a Los Angeles, in MLS. Parliamo di Jovan Kirovski, che si occuperà, in tandem con Geoffrey Moncada, delle trattative di mercato.Zlatan Ibrahimovic è stato chiarissimo: nelle idee della dirigenza rossonera l’Under 23 avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo dei migliori talenti del settore giovanile., reduce dalla vittoria dell’Europeo Under 17 con l’Italia da MVP. Insieme al bomber classe 2008, attenzione a, centrocampista classe 2005 che ha già esordito in Serie A ed è stato uno dei migliori nell’ultima edizione di Youth League, così come al portiere franceseo l’attaccanteE chissà che i nuovi enfant prodige esplosi in Under 17, il portiere, il figlio d’artee il fantasista, non possano ritagliarsi il loro spazio nella spola con la Primavera.