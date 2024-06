Serie C: la FIGC conferma la bocciatura dell'Ancona, cosa succede per il Milan Under 23

raccogliendo da ripescato il posto che sarebbe stato riservato al club marchigiano., che ha ritenuto incompleta la richiesta di iscrizione alla stagione 2024/2025 per effetto del mancato versamento delle mensilità di marzo e aprile ai propri tesserati. E nella giornata di oggi, in occasione del Consiglio Federale presieduto dal presidente Gabriele Gravina, è arrivata la bocciatura definitiva nei confronti dell’Ancona.”, si legge in una nota della Federcalcio. Che contestualmente ha approvato i criteri per i ripescaggi,in possesso dei requisiti necessari: dalle squadre retrocesse in Serie D dopo le rispettive sconfitte nei playout (Fiorenzuola, Virtus Francavilla, Monterosi e Recanatese) alle vincitrici dei playoff di Serie D. Secondo le norme federali, il Milan ha tempo fino al prossimo 25 giugno per presentare la propria domanda d’iscrizione, comprensiva dell’indicazione dell’impianto nel quale giocherà le sue partite (sono già in atto i lavori di messa a punto del “Felice Chinetti” di Solbiate Arno).Il presidente della FIGC, a margine del Consiglio Federale odierno, ha concluso così il proprio intervento: “Grande soddisfazione per aver messo in sicurezza il sistema, sarà la prima estate senza ricorsi sulle ammissioni ai campionati.perché darebbe un segnale di qualità del campionato. Sarebbe un segno tangibile di un campionato che diventa sempre più credibile e ricercato dalle squadre di Serie A, nell'ambito di una ricerca di stabilità di sistema che, con una certa gradualità, il nostro lavoro ha raggiunto"