Milan, Ibrahimovic: "Ora non posso nemmeno fare battute". E risponde netto sul futuro di Fonseca

, Senior Advisor della proprietà del, ha parlato a Dazn prima del derby contro l'Inter:"La critica fa parte del lavoro, delle responsabilità. Non importa il mio ruolo, importa il Milan: io non posso fare battute, devo stare attento a quanto pare. E' un lavoro impegnativo e mi piace, ma non è un one-man show, l'ho sempre detto. Abbiamo già superato un momento difficile in precedenza, ora lavoriamo per fare lo stesso".- "No, oggi il focus è sulla partita, nessuno ha mai parlato di altro".

- "Sono orgoglioso e contento di lui, deve continuare a lavorare". DERBY PRIMAVERA, MILAN-INTER 3-1