Milan, il cooling break è un caso chiuso: pronto un nuovo incontro per il rinnovo di Theo Hernandez. E Maignan...

: una formazione, quella rossonera, che ha collezionato la miseria di due punti nelle prime uscite stagionali ufficiali in campionato e che ha dato segnali di forte squilibrio, non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche lato comportamentale., come raccontato in queste ore,e hanno già discusso del caso, faccia a faccia, insieme allo stesso allenatore Paulo Fonseca e al direttore tecnico Geoffrey Moncada. Fondamentale è stato anche l’intervento telefonico del senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, che ha invitato i due a resettare e a presentarsi a Milanello, rientrati dalla pausa Nazionali, pronti per guidare il Milan a uscire da questo periodo complicato.

Resiste ancora quella sensazione che il laterale francese stia ancora ricercando le giuste motivazioni dopo il brutto finale della scorsa stagione e un avvio non proprio da ricordare. Ma, specialmente dal punto di vista mentale, che non è passato inosservato ai piani alti della società meneghina che, anche per questo motivo, ha scelto di non multare i giocatori (pur aspettandosi, d’ora in poi, che questi episodi cessino di divenire realtà) e di ripartire insieme, per il bene comune, mettendo il Milan sopra ogni altro aspetto.

. Arrivato nell’estate 2019 per quasi 23 milioni di euro dal Real Madrid grazie al lavoro dell’allora dirigente meneghino Paolo Maldini, il laterale francese si è affermato in questi anni come uno dei (se non il) migliori interpreti nella sua posizione, divenendo simbolo e cardine di questa era del club di Via Aldo Rossi. Il ruolo di vice-capitano non è un caso e, anche per questa ragione, ci si aspetta che Theo dia l’esempio e non sia motivo di discordia all’interno dello spogliatoio., come ricorda anche La Gazzetta dello Sport,Passata la tempesta cooling break e un mercato estivo che non ha visto concretizzarsi l’interesse di Bayern Monaco e Real Madrid,. La trattativa è tutta da impostare, seppur qualche contatto con l’entourage di Hernandez ci sia già stato in questi mesi.

. Serve una proposta ufficiale, tuttavia, anche per ammorbidire quella famosa richiesta da 8 milioni di euro. La soluzione è, come in tutti gli affari, venirsi incontro a metà strada, rinnovando, adeguando la parte salariale e proseguendo questo matrimonio insieme, al di là di ogni insidia e comportamento dubbio.

. Negli scorsi mesi, c’è stato un contatto diretto con la Excellence Sport Nation – agenzia che cura gli interessi del portiere ex Lille e PSG -. Un dialogo che va avanti con serenità e spirito costruttivo, data la volontà di arrivare a un accordo in breve tempo. Il Milan vuole blindare il suo estremo difensore e per questo ci sarà un nuovo incontro per il rinnovo nelle prossime settimane, esattamente come per Hernandez.. La società rossonera vuole ristabilirsi e riprendersi dal periodo non florido di queste settimane, saranno settimane decisive.

