Milan, contatto diretto per il rinnovo di Maignan: cifre, dettagli e tempistiche

Redazione Calciomercato

l Milan vuole provare a chiudere con il botto questa sessione di calciomercato estiva. Nella giornata di ieri Moncada ha riattivato la pista Kone: il centrocampista del Borussia Moenchenglabdach piace molto e da diversi anni. Il contatto diretto è servito anche per portarsi avanti nella trattativa per il rinnovo del contratto di Maignan che con il connazionale Manu condivide la stessa agenzia di procuratori, la Excellence Sport Nation.- Il dialogo tra le parti va avanti con un grande spirito costruttivo, entrambe vogliono arrivare a un accordo a stretto giro di posta. Il Milan vuole blindare Maignan, vuole farne il leader del nuovo corso. Un capitano senza fascia. Da quello che filtra c’è grande ottimismo per il buon esito dell’operazione.

Maignan ora è totalmente concentrato sul campo e sull’aiutare la squadra a risollevarsi in classifica. Al rinnovo ci pensa solamente la sua agenzia di procuratori con delle linee economiche chiare: l’iniziale richiesta si aggira sugli otto milioni di euro ma c’è margine per trattare. Il Milan crede che raddoppiare l’attuale ingaggio da 2,8 milioni di euro sia il giusto premio per il francese. La sensazione che è la trattativa possa concludersi a circa 6 milioni a stagione, bonus compresi.