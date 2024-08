AFP via Getty Images

Troppo brutta per sembrare vera. La prestazione offerta da Theo Hernandez contro il Parma è stata una delle più negative da quando veste la maglia del Milan. Svogliato e inconcludente, Theo non ha seguito il suo diretto avversario in entrambi i gol subiti. Inevitabilmente i tifosi rossoneri hanno criticato il francese per l’atteggiamento mostrato al Tardini.- In panchina dall'inizio e in campo negli ultimi 30' nella prima uscita stagionale contro il Torino, tra i peggiori in campo a Parma. L’avvio di stagione di Theo Hernandez è tutto da dimenticare. E in fretta. La sensazione è che il campione francese debba ritrovare le giuste motivazioni dopo il brutto finale della scorsa stagione.

Le controprove non possono esserci perché Theo parla poco e niente davanti alle telecamere, ma il pensiero di lasciare il Milan c’è stato nelle scorse settimane.Sia Ibrahimovic che Furlani hanno parlato a lungo con Hernandez cercando di trasmettergli la loro ambizione di creare un Milan da scudetto. In parte ha funzionato la partita più importante si gioca sul rinnovo.

Serve però arrivare a un’offerta ufficiale per avere davvero tutta la situazione sotto controllo come ha detto Ibrahimovic nell’ultima conferenza stampa a casa Milan.Anche perché senza il rinnovo con adeguamento poi diventerebbe sempre più complicato trovare le motivazioni giuste per tornare il giocatore ammirato nelle scorse stagioni.