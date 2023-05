Milan-Lazio 2-0



MILAN



Maignan 6: inoperoso per tutto il corso della partita.



Calabria 6: prestazione ordinata per il capitano rossonero. (dal 1’ st Kalulu 6; attento e preciso, in questo momento si trova più a suo agio giocando da terzino destro)



Kjaer 6,5: la chiusura a meta primo tempo su Zaccagni è una Gioconda. (dal 1’ st Thiaw 6,5: sfiora il gol su calcio d’angolo colpendo bene di testa, dietro non commette errori)



Tomori 6,5: non concede nemmeno le briciole a Immobile.



Theo Hernandez 8: fa saltare in piedi tutto San Siro con una professione stratosferica partendo dalla sua area di rigore e concludendo con un sinistro a incrociare sotto il sette. Un gol che ha ricordato quello realizzato la scorsa stagione contro l’Atalanta. Di gran lunga il più forte nel suo ruolo al mondo. (dal 35’ st Ballo-Toure sv)



Tonali 7: recupera un numero impressionante di palloni, li ‘pulisce’ con qualità e buone geometrie. È già in clima derby.



Krunic 7: altra prestazione perfetta dal punto di vista tecnico per il bosniaco che annulla Milinkovic-Savic e non sbaglia un pallone in fase di impostazione.



Messias 6: qualche errore in avvio ma poi, piano piano, entra in partita con qualche spunto interessante.



Bennacer 7,5: si costruisce da solo il gol del vantaggio alzando il pressing su Marcos Antonio e poi chiudendo l’azione per una rete che pesa tanto.



Leão sv: chiede il cambio perché sento un fastidio all’inguine e tiene in ansia il Milan e i suoi tifosi. (dall’11 pt Saelemaekers 6,5: il belga è un fattore in questa fase della stagione: condizione fisica straripante, attacca sempre la profondità e fa un grande lavoro anche in fase difensiva )



Giroud 6,5: lotta come un leone e regala un bell’assist a Bennacer. (dal 23’ st Rebic 6: entra con la testa giusta e si fa apprezzare in un paio di circostanze)



All. Pioli 6,5: prepara al meglio la gara, sovrastando la Lazio. E ora incrocia le dita per Leão.



Lazio

LazioProvedel 5,5: oggettivamente può fare poco sui gol del Milan.Marusic 5: sempre in ritardo sul direttore avversario, viene ammonito e rischia anche il rosso fino a quando Sarri non lo richiama in panchina. (dall’11’ st Lazzari 5,5: leggermente meglio del compagno ma spinge poco)Casale 6: lotta dura con Giroud e non ne esce sempre sconfitto.Romagnoli 5: sente molto la partita e si vede nei primi minuti di gara. Suo il tocco molle che porta al gol del Milan.Hysaj 5,5: fa il compitino su Messias. (dal 23’ st Pellegrini 5,5: poteva fare meglio in fase di spinta)Miliknovic-Savic 4,5: non spende il fallo tattico su Theo in occasione del gol che chiude la gara. Nel complesso sembra nascondersi. (dal 23’ st Basic 6: ci mette grinta e cuore nel finale andando a pressare su tutti gli avversari)Marcos Antonio 5: si addormenta bella costruzione dal basso regalando il pallone a Bennacer che ringrazia e porta avanti i suoi. Manca di personalità in diverse situazioni di gioco.Luis Alberto 5: si innervosisce presto ed esce dalla gara.Felipe Anderson 6: il più in palla dei suoi, specialmente nella prima frazione di gioco.Immobile 4,5: un fantasma a San Siro. (dal 35’ st Cancellieri s.v)Zaccagni 5,5: pochi spunti degni di nota (dall’11 st Pedro 5,5: copia e incolla per Zaccagni)Sarri 5: seconda partita senza storia a San Siro, la squadra mostra poca personalità.