Milan, nuova contestazione dei tifosi: cori contro Cardinale e la proprietà

Il posticipo domenicale della 18a giornata di Serie A, di scena allo stadio San Siro di Milano tra Milan e Roma ha appena vissuto i suoi primissimi momenti di gioco, ma, numero uno di RedBird.

Un nuovo capitolo della contestazione che si unisce ai fischi post Milan-Genoa (match nel quale è stato celebrato il 125° anniversario della nascita del club), alla contestazione in occasione della festa privata per celebrare i 125 anni di storia del club, in zona Tortona a Milano, con vari striscioni e cori indirizzati verso proprietà e giocatori e ai cori indirizzati verso la proprietà e Cardinale registrati nella trasferta del Bentegodi a Verona, coincisa con l’ultimo successo in campionato del Milan.Un episodio che si unisce alle voci che vorrebbero, in caso di sconfitta questa sera, l'esonero di Paulo Fonseca e l'arrivo di Sergio Conceicao , candidato numero uno alla successione sulla panchina del club di Via Aldo Rossi.

In seguito, dopo che l'avvio è stato caratterizzato dal clima pesante di contestazione contro la società, i tifosi hanno cessato di cantare e hanno cominciato a seguire la partita in silenzio.