Milan, Fonseca appeso ad un filo: rispunta il nome di Sergio Conceiçao

All'allenatore portoghese non è bastato superare di misura l'Hellas Verona nel precedente turno di campionato per allontanare le ombre che aleggiano tuttora sulla sua testa., piuttosto al di sotto delle aspettative e con un momentaneo ottavo posto in Serie A che mette a repentaglio l'obiettivo minimo della qualificazione alla Champions League della prossima stagione. Senza dimenticare i complicati rapporti con alcuni importanti rappresentanti dello spogliatoio, ultimo in ordine di tempo Theo Hernandez. In quest'ottica,– che, secondo quanto risulta a, ha aperto ad un approdo a stagione in corso nelle passate settimane –Secondo quanto riferiscono i colleghi di Footmercato,– tuttora senza squadra dopo la conclusione della sua avventura al Porto con l'avvento di André Villas-Boas come presidente –e fondamentali per il prosieguo dell'esperienza di Fonseca alla guida del Diavolo. Nonostante un contratto siglato la scorsa estate e valido fino al 2027, per non correre il pericolo di vedersi sfuggire un traguardo fondamentale come la Champions - dopo aver abbandonato in largo anticipo la corsa Scudetto – la società rossonera sarebbe dunque pronta al clamoroso colpo di scena.Dal canto suo, Sergio Conceiçao è alla ricerca di una nuova sfida dopo essere rimasto ai box nei primi 5 mesi della stagione e, una volta tramontata la possibilità di fare ritorno al Nantes (che ha optato per la conferma di Kombouaré), è aperto a valutare le eventuali offerte che gli fossero sottoposte. Tra queste, potrebbe esserci quella del Milan.