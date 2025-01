Tensione Calabria-Conceiçao al fischio finale di Milan-Parma: separati dagli altri rossoneri

Getty Images

Dopo le tensioni con Paulo Fonseca nella gara contro la Stella Rossa di Belgrado in Champions, il capitano del Milanalla fine della partita vinta col Parma nella 22esima giornata di campionato.- I rossoneri hanno ribaltato il punteggio da 1-2 a 3-2 nei minuti di recupero con le reti di Reijnders e Chukwueze, ma il match è stato pieno di episodi e momenti controversi, con il pubblico in aperta contestazione verso la società e Theo Hernandez e Leao sostituiti all'intervallo, sull'1-1.e a far rientrare la situazione.

Calabria, uscito al 78' per far posto a Jovic nel forcing finale,. Dopo la fine della partita è nato un diverbio tra i due che nell'ardore del momento rischiavano di lasciarsi trascinare, ma sono stati riportati alla calma.