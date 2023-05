è intervenuto ai microfoni di Milan TV alla vigilia dell'importante trasferta di campionato contro lo, che segnerà un altro passaggio fondamentale nella rincorsa al quarto posto a quattro giornate dalla conclusione di questa Serie A. Una partita che arriva peraltro a tre giorni di distanza dalla brutta sconfitta contro l'Inter nella prima semifinale di Champions League contro l'Inter. E in vista della gara di ritorno di martedì prossimo l'allenatore rossonero ha regalato novità importanti sul giocatore più atteso e più al centro dell'attenzione in questo momento: "I prossimi quattro giorni saranno decisivi per la nostra stagione: dobbiamo vincere quattro partite per andare in Champions League anche il prossimo anno".Sul ko nel derby di Bennacer, che termina anzitempo la stagione e dovrà operarsi al ginocchio destro: "L'infortunio di Bennacer non ci voleva, sia per il momento della stagione che per la delicatezza del problema".Non siamo soddisfatti della prestazione dell'andata e del risultato. Ora dobbiamo pensare a vincere la prossima partita, abbiamo le qualità e le potenzialità per farlo". Infine, un passaggio sulla sfida contro lo Spezia di Semplici: ", questo è chiaro. Ma d'ora in poi si giocherà con la testa e con il cuore. E anche per lo Spezia sarà una partita delicata visto che per la prima volta sono in zona retrocessione".