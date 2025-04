Milan, quando torna Emerson Royal: c'è una possibile data di rientro

Getty Images

L'infortunio di Kyle Walker, che oggi si è fratturato il gomito , obbliga il Milan a cambiare il titolare della corsia di destra: Sergio Conceicao contro l'Udinese, venerdì alle 20.45, dovrà schierare uno tra, che però quest'anno non ha mai giocato a causa di un lungo infortunio. In attesa di Emerson Royal, che vuole provare a recuperare entro fine mese.Il brasiliano ex Tottenham e Barcellona si era infortunato lo scorso 24 gennaio, nella gara di Champions League contro il Girona. La sua partita era durata solamente due minuti, quando il classe 1999 aveva accusato un problema muscolare. Problema che si è, poi, tramutato in guaio. Dall’infortunio, ormai, sono passati due mesi e mezzo, ma il rientro è ancora lontano.

Lo scorso 27 marzo. Il rientro in gruppo potrebbe avvenire dopo Pasqua, la speranza del brasiliano è di tornare a disposizione per la sfida con il Venezia, in calendario il 27 aprile.