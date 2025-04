Finale Coppa Italia Primavera, Milan-Cagliari: formazioni e dove vederla gratis in tv e streaming

Getty

La prima storica vittoria dei sardi o la terza del Diavolo? Mercoledì 9 aprile 2025 all'Arena Civica di Milano si decide la competizione, con le due squadre che si affrontano alle ore 15.I rossoblù hanno eliminato a sorpresa la Fiorentina campione in carica della Coppa Italia Primavera, i rossoneri invece hanno superato il Lecce in semifinale.: Colzani, Magni, Paloschi, Nissen, Perera, Perin, Liberali, Bonomi, Hodzic, Eletu, Turco.. Guidi.

: Iliev; Arba, Balde, Pintus; Cogoni, Liteta, Grandu, Sulev; Bolzan, Mutandwa, Franke.. Pisacane.- La Finale della Coppa Italia Primavera si potrà vedere in diretta tv e streaming gratis su: la partita è disponibile al canale numero 60 del Digitale Terrestre, dunque gratuitamente e in chiaro anche senza bisogno di abbonamenti.Milan-Cagliari è disponibile anche in streaming attraverso il sito e l'app ufficiale di Sportitalia.- Il Milan Primavera è allenato da, scelto nel 2024 dopo aver allenato le giovanili della Roma.

A guidare il Cagliari invece è, ex giocatore rossoblù che dal 2022 lavora come tecnico per i sardi: da collaboratore tecnico è passato al ruolo di responsabile del settore giovanile, a vice-allenatore in Primavera e dunque a tecnico in campo della squadra dal 2023.