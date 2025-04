Milan, il Manchester City pensa a una a super offerta per Reijnders: cosa può succedere

Nel processo al Milan l’unico, o uno dei pochi, che può essere assolto con formula piena è Tijjani Reijnders. L’elevata qualità tecnica dell’olandese si era manifestata a più riprese già nella prima stagione con la maglia rossonera alla quale faceva da contro altare una ancora modesta produttività in fase realizzativa. La musica è cambiata con l’arrivo sulla panchina di Paulo Fonseca, bravo in questo caso a capire che l’ex Az Alkmaar doveva essere liberato da compiti difensivi avanzando il suo raggio d’azione sulla trequarti.

Reijnders crea calcio, pensa e gioca sempre in verticale, alza la testa e guarda la porta come ultimo limite per arrivare alla gioia.Numeri importanti che lo hanno posto all’attenzione di club il cui prestigio vale 5 stelle piene.dalla recita del 5 novembre scorso, quando il Milan sbancò il Bernabeu per 1-3 anche grazie a uno splendido gol di Tijjani,. Che per caratteristiche tecniche e visione sarebbe perfetto per il calcio del tecnico spagnolo.