Milan, di questo Reijnders non si può fare a meno: rinnovo prioritario, Premier e Barcellona alla finestra

Getty Images

, dopo aver saltato la partita contro il Napoli (a causa della squalifica subita dopo l’espulsione con l’Udinese e il rinvio dell’incontro del Dall’Ara contro il Bologna),, proseguendo il suo straordinario stato di forma, mostrato anche in Champions League con la doppietta al Club Brugge., quello siglato in Brianza, dagli standard a cui ha abituato il centrocampista olandese, vista la realizzazione,: è il primo a vedere lo spazio per inserirsi dopo il recupero della sfera di Chukwueze, è il primo a inserirsi tagliando in area di rigore e lasciando spazio a Pulisic di avere una doppia possibilità su chi servire ed è sempre il primo a ribadire in rete la respinta di schiena di Izzo sulla frustrata di Morata, facendosi trovare al posto giusto al momento giusto.

. Numeri importanti che lo hanno incoronato MVP della sfida. Centralità che viene dimostrata da un heatmap che mette in mostra tutta la sua centralità nello scacchiere di Via Aldo Rossi:Nessuno tocca il pallone come Reijnders e nessuno ha la sfera tra i piedi in così tante zone del campo come l’olandese, come dimostra la sua touchmap. In questa stagione, Reijnders ha giocato 12 gare (per un totale di 913’), trovando la via del gol in 3 occasioni e servendo 2 assist vincenti., pur essendo ancora a novembre, lo avvicinano alla stagione da 4 reti e 4 assist alla sua prima annata in rossonero nel 2023/24 e che

. Una motivazione valida che sta portando la società rossonera a rendere sempre più frequenti i contatti con il suo entourage per prolungare il contratto, con tanto di adeguamento:. Non ci sarebbe, in teoria, nessuna urgenza particolare, ma è chiaro che un giocatore come l'ex AZ possa facilmente attrarre l'interesse di superpotenze europee come per esempio Barcellona o Manchester City.

s. Il padre, su Linkedin, qualche giorno fa scriveva: ”Come ciliegina sulla torta siamo in trattativa con il Milan per un nuovo contratto! Ecco quanto possono andare veloci le cose nel calcio!”, mentre il fratello Elano – al Telegraaf – ha sottolineato che "non capita spesso che un club voglia parlare di un nuovo contratto dopo un solo anno, quindi è una cosa speciale. Gli darà ancora più fiducia, perché il club lo considera un grande giocatore. Basta guardare il sorriso con cui gioca a calcio. Dà tutto, ma riesce già a divertirsi durante le partite. Questo gli fa onore. Tijjani piace molto anche alla squadra, che si è presa cura di lui fin dall'inizio”.

Ma non è l’unica motivazione:, come svelato da Calciomercato.com,. Non è un caso se il suo nome è cominciato a circolare, in Inghilterra, in orbita, specialmente dopo il grave infortunio occorso al neo Pallone d’Oro Rodri. Guardiola ha un debole per questa tipologia di giocatori, così essenzialmente tuttocampisti, dalle giocate sopraffine e capaci di muoversi lungo tutto il fronte della zona nevralgica del campo. Allo stesso tempo, il– seppur mai concretamente –: Reijnders piace da tempo immemore e fu lo stesso giocatore a sottolineare come rifiutò la destinazione catalana per sposare il progetto Milan.

@cicciostraga7

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui