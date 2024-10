Milan, ribaltone Fonseca: cambiano pure i capitani? Non solo Gabbia, chi può mettere la fascia

O personalità., dopo le ultime intemperanze caratteriali di alcuni suoi giocatori - fra i quali i presunti leader tecnici dello spogliatoio -, devo rispettarla.Penso che abbiamo altri giocatori che possono aiutare questi giocatori: è leader non solo chi indossa la fascia”.Ecco, forse uno dei principali problemi di un Milan che non sa essere squadra, principalmente nei momenti di difficoltà, risiede tutto qui: in una quotidianità in cui nulla viene toccato e/o messo in discussione, in cui chi è titolare non ha alle spalle chi possa generare una sana concorrenza e chi si sente senatore non si è mai sentito dire l’opposto.quando, dopo il clamoroso ammutinamento in diretta di Theo Hernandez e Rafael Leao durante Lazio-Milan dello scorso agosto, provò a disegnare una squadra a trazione ancora più offensiva, ancora più coraggiosa e puntò tutto sui suoi migliori calciatori. L’effetto benefico è durato lo spazio di tre partite, con le vittorie contro Venezia, Inter e Lecce, per poi disperdersi in occasione del doppio ko contro Bayer Leverkusen e Fiorentina.Non è un caso che, nelle ultime settimane, Fonseca abbia intrapreso l’esperimento molto in stile "Democrazia Corinthiana" di Socrates distribuendo la fascia di capitano a più calciatori, di partita in partita, verosimilmente con lo scopo di fare in futuro una scelta definitiva. E allora,- complice l’assenza per squalifica di Theo Hernandez e quella possibile di Leao per scelta tecnica -Con una panchina a rischio e uno spogliatoio in cui i cavalli a disposizione - una metafora per richiamare una delle grandi passioni extra-calcio dell’allenatore portoghese - sembrano troppo imbizzarriti per essere domati, Fonseca medita la rivoluzione. Per salvare se stesso ma anche e soprattutto il Milan.