Dopo i bruschi e improvvisi stop alle ipotesi che portavano al Fenerbahce e al Napoli, è Eindhoven la prossima destinazione di Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero è partito di primo mattino dall'aeroporto della Malpensa in direzione dell'Olanda, per sostenere le visite mediche e firmare il contratto col suo nuovo club.



Il Milan si è accordato col PSV per una cessione in prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro complessivi. Un'operazione definita in ogni dettaglio e che sarà ufficialmente conclusa non appena i rossoneri avranno chiuso per l'acquisto del suo sostituto, con gli uruguaiani Vina e Laxalt in lizza.





