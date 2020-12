Nel Milan che stasera affronterà il Genoa a Marassi mancheranno tre giocatori chiave: Kjaer, Bennacer e Ibrahimovic. Rossoneri senza spina dorsale , Pioli in emergenza punta sul '99 Matteo Gabbia vicino a capitan Romangoli.. Ma nella lista dei convocati il suo nome non c'è. Ha chiamato Duarte e Kalulu, lasciando fuori Mateo.- Segnale chiaro, messaggio al mercato: l'ex Villarreal non serve a questo Milan. Zero minuti da inizio stagione , come Khedira nella Juve e Milik nel Napoli. Musacchio non rientra più nel progetto rossonero e l'esclusione per scelta tecnica dal match di stasera lo fa capire chiaramente.in cui non è mai riuscito a imporsi soprattutto a causa dei continui infortuni.- L'ultimo, l'ennesimo, è quello alla caviglia che gli ha fatto saltare più di 20 partite. E quando era tutto pronto per il rientro Pioli l'ha fatto fuori.Potrebbe ripartire dalla Liga, lì ha lasciato un buon ricordo grazie ai sette anni con la maglia del Villarreal (più uno con la squadra B) e un anno fa si era fatto avanti anche il Valencia, ma la trattativa non si è sviluppata. L'alternativa può essere il ritorno in Argentina, dove è cresciuto con la maglia del River Plate vincendo anche un Campionato Clausura nel 2008. La sensazione è che il futuro di Musacchio sia lontano dal Milan e dall'Italia, l'indizio arriva da Pioli.@francGuerrieri