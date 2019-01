Secondo quanto riferisce Tuttosport, alla lista dei giocatori seguiti dal Milan per il centrocampo per gennaio va aggiunto il classe '95 del Wolverhamtpon Leander Dendoncker, arrivato in prestito dall'Anderlecht e con un riscatto che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento delle 15 presenze. Al momento però il belga non sta trovando spazio in Inghilterra e il club belga potrebbe riportarlo a casa per cercare un nuovo acquirente. Sullo sfondo rimane anche la Roma.