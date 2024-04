Milan su Renato Veiga: alla scoperta del centrocampista del Basilea

Il Milan è alla finestra sul mercato dei centrocampisti e non perde di vista Renato Veiga. Si tratta di un nazionale Under 21 portoghese (classe 2003), che compirà 21 anni il prossimo 29 luglio. E' sotto contratto fino a giugno 2027 con il Basilea, che nello scorso mercato estivo lo ha acquistato per 4,6 milioni di euro dallo Sporting di Lisbona dopo una stagione in prestito ai tedeschi dell'Augusta. Finora nella sua prima stagione in Svizzera ha segnato 2 gol e servito un assist in 22 presenze per un totale di 1865 minuti giocati. Il suo ruolo naturale è quello di mediano davanti alla difesa, ma all'occorrenza sa adattarsi anche come centrale nel reparto arretrato, dove giocava suo padre Nelson Veiga.