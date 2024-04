Milan, Moncada al lavoro per un colpo a centrocampo: tutti i nomi

Pochi innesti ma mirati per migliorare una rosa che ha già dato buone risposte. Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha indicato la via che sta intraprendendo il club in una intervista a DAZN. Il confronto tra le varie aree dirigenziali ha partorito una linea chiara: nel mercato estivo in Diavolo proverà ad acquistare un difensore centrale, un centrocampista difensivo e almeno un attaccante (due in caso di addio da parte di Jovic).



VALUTAZIONI IN CORSO - Il Milan in questa stagione ha accettato di esporsi tatticamente agli avversasi in nome di una fase offensiva che ha esaltato la straordinaria qualità degli attaccanti presenti in rosa. Un rischio calcolato ma che non dovrebbe palesarsi anche nella prossima stagione perché la dirigenza sta già valutando diversi profili a centrocampo con caratteristiche più difensive rispetto a Reijnders e compagni. Youssouf Fofana, mediano del Monaco e della nazionale francese, è sicuramente tra i profili graditi da Moncada. Probabilmente il classe 1999 sarà il giocatore sul quale il Diavolo si muoverà nelle prime battute del mercato estivo.

Nei giorni scorsi al Milan sono stati proposti due centrocampisti in uscita dalla Premier League per motivi diversi.. Al momento però i rossoneri non sembrano caldi rispetto a queste due possibilità per ragioni anagrafiche ed economiche.: può diventare un’opzione.