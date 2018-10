Una rondine non fa primavera, ma la gara vinta contro la Sampdoria, non priva di errori sia chiaro, ha dato spunti ampiamente positivi a Gennaro Gattuso che, a partire dalla gara di domani contro il Genoa, confermerà appieno il nuovo modulo a due punte. I numeri dell'attacco rossonero sono da top 3 in Serie A, tanto che il Milan non segnava così tanto dopo nove giornate di campionato dalla stagione 2014-15. Se l'attacco va a gonfie vele, tuttavia, altrettanto non si può dire della difesa, la 10a in Serie A per gol incassati. Non ce ne voglia Gattuso, ma citeremo uno dei cavalli di battaglia di Massimiliano Allegri per capire dove e come il Milan può e deve migliorare: "senza equilibrio, non si va da nessuna parte".



BIGLIA LA CHIAVE - Equilibrio che nella gara contro la Sampdoria ha saputo dare soprattutto Lucas Biglia, autentico pulitore di palloni sporchi e normalizzatore del gioco sulla mediana rossonera. I numeri contro i blucerchiati sono da primo della classe: 10 palloni recuperati, 85 palloni giocati e 12,6 km percorsi. Numeri che testimoniano la centralità di Biglia nella manovra del Milan, ma che, analizzando la fase difensiva, impongono un ragionamento importante in chiave "equilibrio".







PIU' VERTICALE - Se è vero che Biglia si è districato al meglio contro il pressing doriano, è altrettanto vero che le zone di competenza in mezzo al campo con Franck Kessie e con Laxalt ancora devono essere perfezionate. Biglia tende ancora troppo ad accentrarsi e in posizione centrale agevola un gioco orizzontale che, spesso, lascia troppa pressione nella treuqarti difensiva. Contro la Sampdoria il 67,6% dei passaggi di Biglia sono stati in orizzontale ed equamente distribuiti (33,8% verso destra e 33,8% verso sinistra) con soltanto il 16,8% in verticale. Verticalizzare di più e fare uscire la sfera con maggior velocità dalla propria trequarti potrebbe essere la chiaver per togliere pressione ad una difesa che, almeno per ora, ha ancora paura a difendere alta, scappando spesso in anticipo verso la propria area e lasciando voragini sulla trequarti dove, proprio Biglia si trova spesso preso in mezzo. Col Genoa, il cui modulo di per sè metterà in sottonumero il centrocampo rossonero, Biglia sarà chiamato al test decisivo. È lui e non l'intesa fra Higuain e Cutrone la vera chiave del nuovo modulo.