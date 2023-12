Brutte notizie per il Milan che perde Tommaso Pobega, infortunatosi contro il Monza, per un lungo periodo. Questo il comunicato: "AC Milan comunica che oggi il giocatore Tommaso Pobega si è sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione del tendine retto femorale sinistro. L'operazione, eseguita oggi in Finlandia dal chirurgo Lasse Lempainen, alla presenza del medico di AC Milan Dario Donato, è perfettamente riuscita. La stima dei tempi di recupero è di quattro mesi".