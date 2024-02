Monza, Colombo si 'scusa' col Milan: 'Non dimentico la maglia di appartenenza'

L'attaccante Lorenzo Colombo, cresciuto nel settore giovanile del Milan e ancora di proprietà del club di via Aldo Rossi, ieri sera ha segnato il gol del definitivo 4-2 con la maglia del Monza, dopodiché si è "scusato" con i rossoneri: "Penso che il rispetto sia uno dei valori più importanti, nel calcio come nella vita. Sapete tutti il mio percorso e potete immaginare le emozioni che sto provando dopo il goal di ieri. Darò sempre tutto per la maglia che indosso, senza però dimenticare quella di appartenenza".