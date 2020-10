È iniziato il nuovo campionato di Serie A ed è ripartito anche il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.



TUTTI GLI ERRORI - Due rigori inesistenti, un penalty e un rosso mancanti: sono queste le sviste dopo la 5a giornata di Serie A. Partiamo dal rigore non dato al Napoli sullo 0-0 della sfida con il Benevento per il fallo di Foulon ai danni di Lozano: il penalty era netto, Doveri e il Var non intervengono. I due rigori inesistenti e il rosso mancante, invece, sono del posticipo di ieri sera tra Milan e Roma. L'espulsione a Theo Hernandez, per un'entrataccia ai danni di Veretout. I due rigori, invece, uno per parte: nel primo frangente è Pedro a commettere fallo su Bennacer e non viceversa; nel secondo il contatto tra Mancini e Calhanoglu non è da rigore. QUI L'ANALISI DELL'EX ARBITRO CHIESA SUGLI EPISODI DA MOVIOLA.



TUTTI GLI ERRORI, GIORNATA PER GIORNATA:

1a giornata : (+)Juventus-Sampdoria(-), (+)Benevento-Inter(-). 2a giornata : nessuna svista rilevante ai fini dei risultati in questo turno di campionato. Arbitri e Var sono stati impeccabili. 3a giornata : (+)Benevento-Bologna(-); (+)Udinese-Roma(-). 4a giornata : (+)Crotone-Juventus(-); (-)Inter-Milan(+); (-)Udinese-Parma(+).: (+)Benevento-Napoli(-); (-,+,+)Milan-Roma(+,-,-).(squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):Benevento 3 - 0 (+3)​3 - 1 (+2)​1 - 0 (+1)​1 - 0 (+1)Juventus 1 - 1 (0)1 - 1 (0)​0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 0 (0)0 - 1 (-1)​0 - 1 (-1)0 - 1 (-1)1 - 3 (-2)​​0 - 2 (-2).