, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.- Vitor Hugo tocca il pallone con i polpastrelli e il pallone non cambia traiettoria: non c’era il rigore assegnato all’Inter . Sempre in Inter-Fiorentina,, che già ammonito rifila un calcione a Chiesa: era da doppia ammonizione ed espulsione senza alcun dubbio. Al 36’ e sullo 0-0: Pasqua ammonisce Piatek per simulazione, ma la decisione è incomprensibile. Rossettini lo atterra in area, era calcio di rigore.: al 2’ della ripresa Laxalt in scivolata intercetta un cross di Di Lorenzo col braccio sinistro appena dentro l’area: il tocco sembra volontario, Fabbri e il Var non intervengono. 1a giornata : (+)Chievo-Juventus(-). 2a giornata : arbitri e Var impeccabili. 3a giornata : (-,-)Atalanta-Cagliari(+,+); (+)Fiorentina-Udinese(-); (-,-)Parma-Juventus(+,+); (-)Torino-Spal (+). 4a giornata : (+,-)Inter-Parma(-,+); (+)Spal-Atalanta(-); (+)Udinese-Torino(-). 5a giornata : (-)Bologna-Roma(+); (+)Sassuolo-Empoli(-); (-)Torino-Napoli(+): (-)Empoli-Milan(+); (-)Genoa-Chievo(+); (+,+)Inter-Fiorentina(-,-).(squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):3 - 1 (2 - 0 (2 - 0 (2 - 0 (2 - 1 (1 - 0 (1 - 0 (1 - 0 (1 - 0 (1 - 1 (0 - 0 (0 - 0 (0 - 0 (1 - 2 (0 - 1 (0 - 2 (1 - 3 (0 - 3 (0 - 3 ().