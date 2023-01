L’incontro con Ranieri di domani per Cagliari-Spal rischia di essere soltanto il primo tuffo nel passato per De Rossi. Nei prossimi giorni il tecnico della Spal potrebbe accogliere nel suo spogliatoio un altro ex romanista. Parliamo di Radja Nainggolan. Il belga vorrebbe tornare in Italia e ha già espresso il desiderio di essere allenato dal suo vecchio compagno di reparto ma sulle tracce del trentaquattrenne c'è proprio il Cagliari di Ranieri. E sarebbe un doppio ritorno al passato per il Ninja.