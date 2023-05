A pochi giorni dalla festa scudetto del Napoli, venerdì sera è andata in scena una cena con vista sul futuro tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis, al quale era presente anche l'amministratore delegato Andrea Chiavelli. L'incontro in un ristorante nel cuore della città è durato circa tre ore,. Spalletti non ha mai detto di non trovarsi bene a Napoli, ma negli ultimi giorni erano circolate delle voci su una possibile rottura tra i due perché Luciano non aveva gradito particolarmente il modo in cui gli era arrivata quella notizia. Al momento però la posizione del tecnico non è in discussione.- Nella cena a base di mercato i due si sono confrontati su diversi temi e strategie per l'estate. Spalletti chiede garanzie tecniche e la promessa che non gli vengano venduti tutti i top player, l'allenatore vuole ripartire da alcuni punti fermi per dare continuità allo scudetto vinto quest'anno; dall'altra parte ci sono diverse situazioni che possono evolversi nei prossimi mesi. Da, per il quale potrebbe essere valutata una super offerta, ain uscita in caso di mancato rinnovo (l'attuale contratto scade a giugno 2024, il Napoli preferisce venderlo ora per non perderlo a zero tra un anno). In bilico c'è anche la situazione legata al futuro di. Il difensore ha una clausola di 50 milioni di euro e su di lui ci sono gli occhi dei due Manchester puntati da tempo. L'altro giocatore che potrebbe andare via se dovesse arrivare un'offerta convincente è, anche lui in scadenza 2024 come Zielinski ma con un infortunio al ginocchio in più che gli ha fatto finire la stagione in anticipo, e per il quale potrebbe operarsi.- L'altro nodo da sciogliere - forse il più importante - è quello legato al direttore sportivo.- il ds ha un contratto fino al 2024 ma ha già tentato un primo approccio con la società per liberarsi in anticipo - il Napoli dovrà trovare un nuovo uomo mercato che possa portare avanti il lavoro svolto finora dall'ex Carpi., prima team manager e poi ds dell'Empoli che da anni sta portando avanti la filosofia del club valorizzando giovani di talento; più indietro l'idea Tare e la possibilità che per sostituire Giuntoli venga fatta una scelta interna alla società. De Laurentiis e Spalletti studiano i piani per il futuro, da una cena nel cuore della città può nascere il nuovo Napoli.