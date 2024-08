Napoli, Gaetano verso il Parma e il mercato che deve sbloccarsi. Conte ha fretta, il punto della situazione

Getty Images

In casa Napoli serve sbloccare in fretta qualche operazione in entrata e uscita, in quanto il mercato degli acquisti è fermo al 13 luglio, quando, dopo l'arrivo di Spinazzola e Rafa Marín, veniva ufficializzato anche Buongiorno. Ora è il tempo di qualche partenza, perché hanno salutato Ostigard e Lindstrom, ma si prepara qualcun altro che ha già le valigie in mano. Come Gianluca Gaetano, per il quale a 24 anni è finito il tempo dei prestiti.



IL PARMA PREME - Lo scorso gennaio Gaetano finiva in prestito a Cagliari, mettendosi fortemente in mostra, con 4 reti in 14 presenze. Ora è il momento di un trasferimento a titolo definitivo, ma tramonta l'ipotesi di rientro in Sardegna. Lo aspetta il Parma, che ha sorpassato il club sardo nelle ultime ore: in settimana si potrebbe chiudere il trasferimento a titolo definitivo per una cifra che si aggira sugli 8 milioni più 2 di bonus. Sorpasso effettuato, ora si aspetta l'incontro per definire gli ultimi dettagli.

CESSIONI E ACQUISTI - La cessione di Gaetano non libera nessuno slot in lista Serie A perché il classe 2000 di Cimitile è un prodotto del settore giovanile azzurro. C'è bisogno di qualche altra partenza, come quella di Cheddira o Simeone. Uno dei due saluterà, per un eccesso di presenze in attacco. Il principale indiziato oggi è il Cholito, sul quale potrebbe fiondarsi l'Atalanta dopo l'infortunio di Scamacca. Sarà quindi il momento di spingere Billy Gilmour, primo nome sulla lisa di Conte, che vuole rinforzi in mediana e non è troppo soddisfatto di come sta evolvendo il mercato partenopeo. In stand-by anche la situazione che lega Marco Brescianini e Jens Cajuste: con la partenza del secondo (non proprio nel pieno dei piani del tecnico pugliese) ci sarebbe l'affondo per il primo.

