Il Napoli si prepara per la sfida di domani sera. Fischio d’inizio alle 21:00 ad Anfield. Di fronte ci sarà il Liverpool, in una sfida che vale il primo posto nel girone A di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti è in vantaggio in virtù dei tre punti in più in classifica e della differenza reti tra scontri diretti e goal complessivi.



Questa mattina il Napoli si è allenato al Komami Training Center di Castel Volturno. Rientra Sirigu dopo l’infortunio. Tutti presenti, tranne l’acciaccato Rrahmani. Squadra che partirà nel primo pomeriggio direzione Liverpool, dove poi terranno la conferenza stampa Spalletti e Mario Rui.