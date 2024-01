Napoli, Mazzarri avvisa Osimhen e Zielinski: 'Diano il massimo finché sono qui, altrimenti li tolgo'

Nel corso dell’intervista concessa a DAZN al termine della partita pareggiata contro la Lazio, l’allenatore del Napolio dei quali inizia a delinearsi il futuro. "Io ho il pregio e difetto di parlare molto coi miei giocatori. Avete visto come ha risposto Zielinski e vorrei fare un grande complimento a Demme: oggi ha risposto alla grande e mi ha fatto tanto piacere”, ha dichiarato il tecnico della formazione partenopea.- Mazzarri si è successivamente soffermato sulle situazioni specifiche di: “, dovranno fare quello che hanno fatto tutti oggi da qui a fine stagione”. Il centrocampista polacco, in scadenza di contratto a giugno, è da tempo in contatto con l’Inter , che mette sul piatto un triennale da 4,5 milioni di euro e la cui partenza è stata sostanzialmente confermata dalle recenti parole del presidente De Laurentiis.- Ancora più delicata la questioneche, dopo una serie di scaramucce col club, lo scorso dicembre ha raggiunto un’intesa per rinnovare fino al 2026 il contratto, vedendo crescere il suo ingaggio sino a 10 milioni di euro netti a stagione e con un aumento della clausola rescissoria sino a 130 milioni di euro. Nei giorni scorsi, dalla Costa d’Avorio dove la sua Nigeria è impegnata in Coppa d’Africa l’ex calciatore del Lille ha aperto ad una partenza al termine della stagione , strizzando l’occhio in particolare alla Premier League.