Secondo il Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti sta pianificando alcuni cambi di formazione contro il Genoa. Turno di riposo per Allan, apparso in debito d'ossigeno e Mario Rui che ha giocato gli ultimi centottanta minuti tra Roma ed Empoli. Dal primo minuto dovrebbero rientrare: Hysaj, Fabian e Maksimovic. Insigne dovrebbe farcela, ma non si sa ancora se verrà rischiato dal primo minuto oppure a gara in corso.