Napoli, tutti pazzi per McTominay: vinto il confronto con Koopmeiners e Conte cambia modulo per lui

, cheall'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Già aveva fatto il suo ingresso in campo settimana scorsa contro il Cagliari, ma ieri Conte ha deciso di volerlo lanciare dall'inizio per la prima volta. E la decisione è stata corretta, perché al triplice fischio i tifosi del Napoli non potevano che essere soddisfatti e si sono ritrovati con un nuovo idolo. Sui social tanti attestati di stima, ha chiaramente convinto la sua prestazione: "Da ora titolare inamovibile", "L'acquisto dell'estate", l'ormai noto coro "Scott, Scott" e tanto altro.

Perché c'era la necessità di mettere dentro un giocatore forte, un giocatore di un livello importante, un centrocampista in più.. Edcon delle giocate a centrocampo, andando a calciare da fuori (primo tiro di tutto il match), mettendoci il fisico e recuperando anche qualche pallone importante. Sembra essersi già calato nelle idee di calcio di Conte, ha avuto bisogno veramente di pochissimo tempo. Ed è stato efficace. Può crescere tanto, sia l'allenatore che i tifosi si aspettano cose di un certo spessore da qui in avanti. Viste le premesse.

- Nasce subito il confronto con gli avversari diretti. Perché ieri dall'altro lato c'era, il colpo più chiacchierato dell'estate e che non si è ancora ambientato al massimo con la Juventus. Addirittura in panchina per 90 minutiex Manchester United che è stato pagato. Buono l'avvio per Scott McTominay, ora Conte e il Napoli possono sorridere. Da oggi il centrocampo azzurro parla scozzese e lo fa con una buona proprietà di linguaggio.