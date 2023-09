Victor Osimhen e il Napoli non sono mai stati così lontani. Il caso scoppiato nelle ultime ore per l'ormai famoso video su TikTok, le incomprensioni con Garcia e i malumori del nigeriano stanno portando a numerose riflessioni in casa azzurra. Secondo gazzetta.it, il giocatore ha minacciato un'azione legale contro il club e ora il rinnovo di contratto è da escludere..A gennaio l'attaccante potrebbe forzare la mano e chiedere la cessione, con il suo valore di mercato che potrebbe abbassarsi vista la scadenza del contratto nel 2025.