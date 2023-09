Si è scatenata una vera e propria bufera attorno a Victor Osimhen in seguito a due video pubblicati dal Napoli su TikTok (in cui il club derideva il calciatore). Si è esposto il suo procuratore, Roberto Calenda, che ha già annunciato provvedimenti per vie legali. Ora è il turno di Oma Akatugba, giornalista e amico del centravanti nigeriano, che ha commentato così sui suoi canali social l'accaduto:



"Arrivato a Napoli 3 anni fa, ha trascinato da solo verso la vittoria un club sconosciuto. Tutto andava bene, tutti lo chiamavano il re di Napoli. Dopo aver sbagliato il rigore contro il Bologna, la sua squadra, il Napoli, lo ha "preso in giro" con due video su Tik Tok, di cui uno che parlava di una noce di cocco. Quando ho visto i video sui social non volevo crederci e sono andato a controllare l'account ufficiale del club. È incredibile, assolutamente incredibile che l'account ufficiale del club lo prenda in giro per un rigore sbagliato. È una vergogna, inaccettabile, ridicolo. Parliamo del miglior attaccante, il candidato al Pallone d'Oro e il miglior calciatore in Serie A. Ora quali sono le conseguenze? Il Napoli perderà Victor Osimhen, non rinnoverà il suo contratto e vorrà andare via. Lo dico da giornalista, non parlo per Osimhen, sto dicendo dove porterà questa situazione. Non puoi fare questo al tuo miglior giocatore. Non credo questo sia razzismo, non credo che il Napoli lo sia. Però contenuti del genere mettono le persone nella posizione di dirlo".