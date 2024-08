Napoli, svolta a sorpresa: Lukaku senza aspettare Osimhen

Redazione Calciomercato

con il Chelsea senza più aspettare la cessione del campione nigeriano. Una svolta che avrebbe del clamoroso se si considera la strategia attendista assunta dagli azzurri fino ad oggi.- Il Chelsea sta per prendere l’attaccante classe 2004 Omorodion dall’Atletico Madrid e vuole rientrare subito dall’investimento cedendo Lukaku.

. Per Osimhen il Chelsea non é più un’opportunità praticabile perché sta per prendere Omorodion. Restano in corsa ilVictor ora ha fretta di conoscere il proprio destino e attende segnali sia dal Napoli che dal proprio entourage. Qualcosa non è andato secondo i piani iniziali ma ora non c’è più tempo da perdere.