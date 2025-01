Napoli, ufficiale Billing: tutto sull'affare con il Bournemouth

La SSCcomunica di aver acquisito dall'Athletic Football Club Bournemouth le prestazioni sportive dicon la formula del prestito con diritto di riscatto.Con questo comunicato, gli azzurri ufficializzano l'arrivo del danese di origini nigeriane. Operazione chiusa dopo la cessione di Folorunsho alla Fiorentina, con la stessa identica formula:- Dopo i primi calci nell'Esbjerg, si è trasferito in Inghilterra e ha vestito due sole maglie nell'arco di 11 anni: quella dell'Huddersfield Town e, dal 2019, quella delle Cherries che lo prestano adesso al Napoli. In stagione per lui 10 presenze totali (più un'arma a gara in corso, quindi) nella squadra che sta sorprendendo con Andoni Iraola alla guida, un cambio di aria che è parso necessario. Si tratta di una mezzala, che negli anni è stata impiegata anche da trequartista con ottimi risultati sotto porta anche grazie alla sua stazza (1,93 m di altezza): 7 gol in Premier League nella stagione 2022/23, protagonista nella salvezza dei suoi come prima lo era stato nella promozione dalla Championship con 10 gol e 10 assist. Una sorta di "Loftus-Cheek", nella declinazione che ha dato Pioli all'ex Chelsea nella stagione 2023/24, un corazziere offensivo dotato di un gran tiro dalla distanza.