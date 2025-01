Napoli, chi è Billing: l'uomo-promozione del Bournemouth che fa il Loftus-Cheek per Conte

Niente Fazzini, niente Casadei nonostante un pressing serrato nelle ultime ore: la virata del Napoli suè stata improvvisa e ha portato all'accordo con ilper unBilling è un: il suo nome completo infatti è, nato a Copenhagen l'11 giugno del. Dopo i brimi calci nell'Esbjerg, si è trasferito in Inghilterra e ha vestito due sole maglie nell'arco di 11 anni: quella dell'Huddersfield Town e, dal 2019, quella delle Cherries che lo prestano adesso al Napoli. In stagione per lui 10 presenze totali nella squadra che sta sorprendendo con Andoni Iraola alla guida, un cambio di aria che è parso necessario.

Si tratta di una mezzala, che negli anni è stata impiegata anche da trequartista con ottimi risultati sotto porta anche grazie alla sua stazza (196 cm): 7 gol in Premier League nella stagione 2022/23, protagonista nella salvezza dei suoi come prima lo era stato nella promozione dalla Championship con 10 gol e 10 assist. Una sorta di "Loftus-Cheek", nella declinazione che ha dato Pioli all'ex Chelsea nella stagione 2023/24, un corazziere offensivo. Billing, sostanzialmente, prende il posto di Folorunsho, destinato alla Fiorentina. Non partirà come prima scelta, vista e considerata l'assenza di coppe da disputare per gli azzurri, ma sarà un'alternativa al trio titolare composto da Lobotka, McTominay e Anguissa (nella fattispecie a questi ultimi due ai lati del regista).