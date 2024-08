Getty Images

Coppa Italia, Napoli-Modena: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Redazione CM

12 minuti fa



La pre-season va in archivio, ora si fa sul serio. Prima uscita ufficiale per il Napoli di Antonio Conte, che debutta contro il Modena nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.



Prima uscita ufficiale per il nuovo Napoli, gli azzurri se la vedono con il Modena di Pierpaolo Bisoli, che attualmente milita in Serie B.



Curiosità per vedere a quale punto della preparazione sia la squadra di Conte, al centro anche di diverse situazioni di mercato. La vincente tra Napoli e Modena affronterà nei sedicesimi di finale di Coppa Italia una tra Parma e Palermo.



Tutte le informazioni su Napoli-Modena: quando si gioca, formazioni, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.