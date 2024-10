Migliori siti scommesse ippica: i top bookmakers nel 2024

Sei un appassionato di scommesse ippiche online ma non sai da dove cominciare? Oggi, grazie ai siti specializzati, è più semplice che mai analizzare le quote cavalli, comparare le opzioni disponibili e scommettere su una vasta gamma di corse. In questa guida, esploreremo i, offrendoti una panoramica delle piattaforme più affidabili e user-friendly. Inoltre, ti forniremo i nostri consigli per rendere la tua esperienza di gioco più sicura, divertente e, perché no, vincente.Ogni piattaforma inclusa in questa lista è dotata della licenza ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), garantendo un ambiente di gioco regolamentato, sicuro e trasparente. Oltre a questo, abbiamo valutato altri aspetti fondamentali come la varietà del palinsesto corse, la possibilità di seguire le gare in streaming e l’offerta di bonus di benvenuto.

● ● ●

Caratteristiche dei siti scommesse cavalli in Italia

Bookmaker Punto di Forza Promo Ippica + Info Palinsesto ✅ VISITA Analisi dell'esperto ✅ VISITA Streaming Corse ❌ VISITA Bonus benvenuto ✅ VISITA Mercati disponibili ❌ VISITA Bonus Multipla ✅ VISITA

➡️ Snai Scommesse Ippiche con Numerosi Eventi in Live Streaming

Prima di analizzare nel dettaglio i migliori siti scommesse ippica, abbiamo preparato una tabella che riassume. Questa panoramica permetterà di orientarti facilmente tra le diverse piattaforme, aiutandoti a individuare quella che meglio soddisfa le tue esigenze specifiche.



Snai offre un'ampia selezione di eventi di scommesse ippiche, con numerosi incontri trasmessi in diretta streaming. Gli utenti possono facilmente trovare la sezione ippica nel menu principale, dove sono disponibili diverse opzioni di scommessa, incluse le corse italiane e internazionali. Snai è noto per i suoi bonus generosi, inclusa la promo benvenuto ippica che prevede l'erogazione di un credito aggiuntivo fino a 150€.

Ampio palinsesto

Bonus scommesse ippica di benvenuto

Interfaccia utente intuitiva

Rispetto ad altri operatori, come Eurobet e Goldbet, troviamo che Snai offra un palinsesto più ampio e un servizio streaming di qualità superiore, rendendo l'esperienza di scommessa più coinvolgente.

➡️ Eurobet Scommesse Ippiche a Quota Fissa



Eurobet offre una piattaforma ippica completa e di facile accesso direttamente dalla homepage. Gli utenti possono esplorare un ampio palinsesto che include le corse più significative sia a livello nazionale che internazionale, tutte con la possibilità di seguire la diretta streaming e scommettere sull'ippica a quota fissa. La sezione 'L'analisi dell'Esperto' offre preziosi approfondimenti sulla condizione dei cavalli, arricchendo l'esperienza di scommessa. Inoltre, è importante evidenziare la presenza di bonus ricorrenti.

Scommesse a quota fissa

Sezione "L'analisi dell'Esperto"

Bonus ricorrenti

Rispetto a Snai, notiamo che Eurobet ha un'interfaccia leggermente meno intuitiva, ma compensa con ottime quote fisse. Questo lo rende una scelta ideale per chi preferisce un'esperienza di scommessa più "tradizionale".

➡️ Lottomatica Scommesse Ippiche Online

Piazzare una puntata sui cavalli su Lottomatica è molto semplice: basta cliccare su 'Scommesse', selezionare la sezione 'Ippica' e scegliere la quota preferita. Quest'area presenta un ampio palinsesto che comprende le migliori corse giornaliere, un monitor per scegliere l'evento streaming da seguire e una sezione dedicata all'analisi dell'esperto. Dalla nostra esperienza, possiamo confermare l'eccellente qualità della diretta TV offerta dall'operatore. Rispetto ad altri siti scommesse cavalli però, Lottomatica propone un numero inferiore di promozioni ricorrenti per le scommesse ippiche.

Streaming di qualità

Interfaccia semplice e funzionale

Varietà di mercati disponibili

➡️ Goldbet Scommesse Ippiche



L'interfaccia della sezione ippica di Goldbet è pressoché identica a quella di Lottomatica. Accedere all'area dedicata alle corse sui cavalli è molto semplice: dall'homepage occorre cliccare prima su "Scommesse" e poi su "Ippica". La pagina presenta un folto palinsesto quote sulle maggiori gare nazionali e internazionali con la diretta streaming gratuita degli eventi per chi ha un conto con saldo in attivo. Anche su Goldbet non sono presenti numerose promo ricorrenti ma ha un vasto numero di mercati disponibili su ogni singola corsa. Inoltre, essendo uno dei principali siti scommesse spid, con Goldbet è possibile completare l'apertura del conto in meno di un minuto.

Ampia scelta di mercati e opzioni di scommessa

Quote competitive

Sezione ippica facilmente navigabile

Rispetto a piattaforme come Eurobet, noi riteniamo che Goldbet si distingua per la sua interfaccia intuitiva e per la varietà dei mercati offerti.

➡️ Betflag Scommesse Ippiche



Betflag propone ai propri utenti una piattaforma completa e intuitiva, facilmente accessibile e comprensibile anche per i principianti. Ciò che distingue questo operatore è l'offerta di un bonus senza deposito per l'ippica di ben 800€, davvero unico nel panorama del betting italiano. Un altro punto di forza di Betflag è il palinsesto, che include tutte le corse italiane, comprese quelle più di nicchia, oltre a eventi internazionali. Tuttavia, il design del sito potrebbe essere migliorato, in quanto risulta poco accattivante.

Bonus senza deposito Ippica

Piattaforma user-friendly

Ampio palinsesto

➡️ Sisal Scommesse Ippica

Per accedere alla piattaforma di Sisal dedicata all'ippica, basta cliccare su "Scommesse" e selezionare la sezione "Cavalli". Qui troverai tutte le quote relative alle corse del giorno, incluse le gare sia nazionali che internazionali. Una sezione particolarmente utile è il "Tutorial", situato in fondo al palinsesto, dove vengono fornite spiegazioni dettagliate sulle diverse tipologie di scommesse sui cavalli. Un elemento distintivo di Sisal è il suo generoso bonus multipla sull'ippica, offerto da pochi competitors.

Bonus sulle multiple

Sezione Tutorial

Palinsesto Ampio

➡️ Betfair Scommesse Ippiche

La piattaforma ippica di Betfair si distingue per il suo modello di betting exchange, che consente agli utenti di scommettere contro altri, offrendo spesso quote più competitive rispetto ai bookmaker tradizionali. Con un ampio palinsesto di corse nazionali e internazionali, gli utenti possono seguire eventi in diretta streaming. Inoltre, Betfair fornisce strumenti di analisi e statistiche sui cavalli, aiutando gli scommettitori a prendere decisioni informate.

Funzione exchange

Ampia selezione di corse

Strumenti di analisi e statistiche

● ● ●

Le tipologie di scommessa disponibili in Italia

Nel mondo delle corse ippiche in Italia, ci sono diverse tipologie di scommesse. Ecco alcune delle più apprezzate dai giocatori:

Vincente : si scommette sul cavallo che arriverà primo. È la scommessa più diretta, scelta da chi preferisce puntare su un singolo risultato a quote più elevate.

: si scommette sul cavallo che arriverà primo. È la scommessa più diretta, scelta da chi preferisce puntare su un singolo risultato a quote più elevate. Piazzato : si punta che il cavallo arrivi nei primi due o tre posti, a seconda della corsa. Questo tipo di scommessa è molto apprezzata perché offre maggiori possibilità di successo rispetto al Vincente.

: si punta che il cavallo arrivi nei primi due o tre posti, a seconda della corsa. Questo tipo di scommessa è molto apprezzata perché offre maggiori possibilità di successo rispetto al Vincente. Trio (o Tris) : consiste nel prevedere i primi tre cavalli nell’ordine esatto. Sebbene il guadagno potenziale sia elevato, le probabilità di vincita sono decisamente più basse.

: consiste nel prevedere i primi tre cavalli nell’ordine esatto. Sebbene il guadagno potenziale sia elevato, le probabilità di vincita sono decisamente più basse. Accoppiata : si scommette sui primi due cavalli, con la possibilità di puntare sull'ordine esatto o in qualsiasi ordine.

: si scommette sui primi due cavalli, con la possibilità di puntare sull'ordine esatto o in qualsiasi ordine. Quartè e Quintè : simili al Trio, ma richiedono di prevedere rispettivamente i primi quattro (Quartè) o cinque (Quintè) nell'ordine corretto.

: simili al Trio, ma richiedono di prevedere rispettivamente i primi quattro (Quartè) o cinque (Quintè) nell'ordine corretto. Testa a testa: si punta su quale dei due cavalli indicati arriverà davanti all'altro.

Noi preferiamo il Piazzato, perché ci offre maggiori possibilità di centrare il pronostico. A differenza del Vincente, si può ottenere una vincita anche se il cavallo non arriva primo, ma comunque tra i primi.

● ● ●

Le scommesse sull’ippica online più seguite in Italia

Le competizioni più popolari

L'ippica è uno sport affascinante che offre numerose opportunità di scommessa, dalle competizioni più popolari a quelle meno conosciute, fino alle corse virtuali. Nei seguenti paragrafi, esamineremo le principali gare ippiche, le scommesse su eventi minori e il crescente fenomeno delle corse virtuali, fornendo una panoramica per chi desidera esplorare o approfondire questo mondo.

Nel mondo dell'ippica alcune competizioni hanno acquisito grande notorietà, attirando appassionati e scommettitori. Tra le più celebri ci sono il Palio di Siena, che mescola tradizione e spettacolo e il Gran Premio di Merano, considerato una delle gare più importanti a livello nazionale. Sul fronte internazionale, competizioni come il Derby di Epsom in Inghilterra e il Prix de l'Arc de Triomphe in Francia sono eventi di rilevanza mondiale, capaci di attirare i migliori cavalli e fantini.

Le competizioni meno popolari

Accanto alle grandi competizioni ippiche, esiste un mondo meno conosciuto ma altrettanto affascinante di gare minori. Questi eventi, pur avendo meno visibilità, sono spesso seguiti da veri appassionati del settore. Le corse regionali o i circuiti locali offrono un'opportunità unica per seguire cavalli emergenti. Queste gare possono risultare particolarmente interessanti per chi preferisce scommettere su competizioni con meno attenzione mediatica, dove si potrebbero individuare delle value bet.

Le scommesse sui cavalli virtuali

Oltre alle corse reali, le scommesse sui cavalli virtuali stanno guadagnando sempre più popolarità. Si tratta di simulazioni digitali di gare ippiche, disponibili 24 ore su 24, che offrono un'esperienza di gioco immediata. Queste competizioni virtuali, generate da software, sono basate su algoritmi che creano risultati casuali, ma mantenendo un realismo impressionante sia nel movimento dei cavalli che nella dinamica delle corse. Per chi non vuole aspettare il calendario delle gare reali, i cavalli virtuali rappresentano un'opzione pratica e veloce. Sebbene non ci siano interazioni con eventi dal vivo, questo tipo di scommessa è adatta a chi cerca flessibilità e intrattenimento immediato.

● ● ●

Siti dove vedere l’ippica in streaming gratuito

Tutti i siti indicati nella toplist offrono uno streaming gratuito per l'ippica., coprendo sia le competizioni più popolari che quelle di nicchia. Ad esempio, su, mentre sumeno conosciute ma altrettanto affascinanti., invece, offre un’ampia gamma di, incluse le competizioni francesi come il Prix de l'Arc de Triomphe e le corse britanniche, oltre a eventi meno seguiti come alcune corse irlandesi e sudafricane.Tutti questi siti offrono la possibilità di seguire in tempo reale lo sviluppo delle gare, fornendo un'esperienza di scommessa più immersiva.

● ● ●

Il nostro parere e consigli sui siti scommesse per l’ippica online

Consigliamo di scegliere siti scommesse ippiche regolamentati e sicuri, dove la trasparenza e la protezione dell'utente sono prioritarie. È fondamentale scommettere con moderazione, mantenendo il controllo del proprio budget e giocando solo per divertimento. Inoltre,e minimizzare le eventuali perdite. Assicurati che il sito scelto offra strumenti per il gioco responsabile , come limiti di deposito e auto-esclusione, per un'esperienza di scommessa consapevole e sicura.

● ● ●

Domande Frequenti sui siti scommesse ippica

Come funzionano le scommesse sui cavalli?

Le scommesse ippiche funzionano selezionando un cavallo su cui scommettere e scegliendo il tipo di giocata da effettuare. Puoi scommettere su un cavallo vincente o piazzato (top 2 o 3). Le quote determinate dai bookmaker riflettono le probabilità di vincita di ciascun cavallo. Se il tuo cavallo termina nella posizione scelta, vinci una somma che varia in base alle quote e all'importo scommesso.

Quali sono le scommesse ippiche di oggi?

Le scommesse ippiche di oggi possono variare a seconda degli eventi programmati nei vari ippodromi. Puoi trovare elenchi di corse in programma sui siti di scommesse, dove sono disponibili dettagli su ogni corsa, i cavalli partecipanti, le quote e le tipologie di scommesse disponibili.

Dove posso trovare dei pronostici sull’ippica?

I pronostici sull’ippica possono essere trovati su vari siti specializzati, forum di scommesse e piattaforme di analisi sportive. Alcuni operatori, come Eurobet e Lottomatica, offrono anche sezioni dedicate ai pronostici, fornendo analisi e suggerimenti su cavalli e condizioni di gara.

Esistono strategie per vincere ai cavalli?

Sì, esistono diverse strategie per aumentare le possibilità di vincita nelle scommesse sui cavalli. Tra le più comuni ci sono l’analisi delle statistiche dei cavalli e dei jockey, lo studio delle condizioni della pista e delle performance passate. È importante ricordare che nessuna strategia garantisce vittorie, ma può aiutarti a prendere decisioni più informate.

Quanto si può vincere con le scommesse ippiche?

L'importo che si può vincere con le scommesse ippiche dipende dalle quote del cavallo scelto e dall'importo scommesso. Le quote riflettono le probabilità di vincita e, quindi, più alta è la quota, maggiore sarà il potenziale guadagno.