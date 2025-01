Offerta del Torino per Casadei: i dettagli

La Serie A strizza l'occhio a. Il centrocampista cresciuto nell'Inter è in uscita dal Chelsea dove con Maresca non sta trovando spazio: i Blues sono convinti delle qualità del classe 2003, ma il 4-2-3-1 scelto dall'allenatore penalizza le caratteristiche di Casadei; inoltre, lì in mezzo ci sono Enzo Fernandez e Moses Caicedo considerati due giocatori insostituibili.- Per questo Cesare potrebbe tornare in Italia, con alcuni club che hanno già avviato i primi contatti per provare a prenderlo nella sessione di mercato di gennaio. La prima società che si è mossa parlando con gli agenti del giocatore - che da poco è passato dalla Base Soccer alla Epic Sports -: secondo quanto riporta Sky i granata hanno fatto una proposta di 12 milioni con percentuale sulla futura rivendita per prenderlo a titolo definitivo, la richiesta del Chelsea - che l'ha preso per 15 dall'Inter - è di 20 milioni con l'inserimento di una recompra. C'è ancora distanza quindi tra domanda e offerta, ma nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti per provare ad avvicinarsi.

- In corsa per Casadei c'è anche la Lazio, anche se a oggi la pista biancoceleste si è un po' raffreddata:I due club hanno un'idea diversa, Lotito e il ds Fabiani vorrebbero prenderlo a titolo definitivo e non in prestito, ma a una cifra inferiore alla richiesta del Chelsea e senza recompra; i Blues, come detto, sono disposti a trattare solo con la possibilità di riprendere Casadei in futuro., che è l'obiettivo principale a centrocampo e per il quale ci sono dei contatti continui con l'Empoli: si lavora sulla base di un prestito biennale, c'è ancora distanza sulle cifre.