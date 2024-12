Getty Images

Ali Baràt è il miglior agente del 2023. Il proprietario dell'agente Epic Sports a 43 anni ha vinto il premio come Best Agent consengnato durante la cerimonia del Golden Boy. Per capire come si è arrivati qui basta un nome e un cognome: Moises Caicedo. Il suo è stato il trasferimento dell'estate 2023, il Chelsea l'ha pagato 133 milioni (bonus inclusi) alla fine di una corsa a tre con Arsenal e Liverpool. Baràt è stato regista di uno degli affari più costosi nella storia del calcio. Ma mica è finita qua, perché in Blues ha portato anche Jackson e presto arriverà Paez (già bloccato per l'estate 2025); tra i trasferimenti più recenti quello di Datro Fofana al Burnley e Maatsen al Borussia Dortmund. Una puntata anche in Italia dove ha portato Sardar Azmoun, preso dalla Roma. Tra gli ultimi giocatori entrati nella sua scuderia c'è l'ex Inter Cesare Casadei.

- Da qualche mese Baràt ha un socio: Francesco Facchinetti, che ha superato l'esame per diventare procuratore Fifa e dopo qualche colloquio con diversi agenti e direttori sportivi ha deciso di affiancarsi all'agente internazionale.. Lì dove un 'certo' Cristiano Ronaldo è di casa. Agente ambizioso, a oggi ha più di 20 succursali in giro per il mondo ma vuole espandersi ancora di più.- Baràt è un procuratore aperto alle novità e al dialogo, la sua filosofia è prendere giovani talenti da valorizzare e portarli al massimo. E ci riesce alla grande: Caicedo quattro anni fa giocava in Ecuador, oggi è al Chelsea che - bonus compresi - l'ha pagato più di 120 milioni., la svolta è arrivata nel 2009 ad Abu Dhabi dopo una stretta di mano col proprietario del Manchester City Sheikh Mansour. Il resto è storia, ma ancora non è finita.

Nicholas JacksonIan MaatsenDavid Datro FofanaCesare CasadeiKendry PaezMahmoud DahoudSardar AzmounSoumaila CoulibalyTomas AraujoGonçalo BorgesMoise Sahi DionZiniLamarana JallowMaximilian NeutgensSayha Seha