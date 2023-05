Proseguirà l'avventura di Leo Stulac con la maglia del Palermo.



Il centrocampista sloveno, giunto in Sicilia la scorsa estate in prestito dall'Empoli, ha maturato i bonus previsti a suo tempo per far scattare il riscatto del cartellino da parte del club rosanero.



Malgrado una stagione non certo fortunata, fortemente condizionata dall'infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi cinque mesi, Stulac diverrà a tutti gli effetti un giocatore del Palermo per una cifra attorno al milione di euro.