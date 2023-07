Con l’arrivo di luglio, la parola passa al mercato. Il Palermo vuole giocare d’anticipo e indirizzare fin dai primi giorni la stagione che verrà, tra profili di comprovata esperienza e interessanti scommesse.



Lucioni è quel tipo di giocatore che preferisci avere sempre dalla tua parte, piuttosto che ritrovartelo da avversario. Classe ‘87, un palmares di tutto rispetto e la voglia di rimettersi in gioco in una piazza più che esigente. Preparerà la nuova stagione insieme ai Corini boys nella provincia di Trento, tra le località di Pinzolo e Ronzone, sedi della sessione precampionato dei rosa tra luglio e agosto.



Prima però, tutti a ‘Veronello’ a pochi chilometri dal Lago di Garda, dal 5 luglio per i consueti test atletici. La volontà è di ufficializzare gli altri arrivi prima di spostarsi in Trentino: i nomi sono quelli di Ceccaroni, Vasic, Mancuso e Insigne. Quest’ultimo, fratello di quel Lorenzo “tiraggiro” scugnizzo di Napoli per tanti anni, aveva fatto il suo esordio in Serie A proprio contro il Palermo nel 2013. Dieci anni dopo il cerchio si può chiudere.