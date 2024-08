Parma-Milan, chi gioca al posto di Morata infortunato

Getty Images

Appena arrivato al Milan,ha subito dato la scossa alla squadra rossonera: personalità e leadership,: lo spagnolo è entrato nell'ultima mezz'ora al posto di Jovic sul 2-0 per i granata, all'89' ha segnato il gol che ha rimesso la squadra di Fonseca in partita e nei minuti di recupero è arrivato il pareggio definitivo di Okafor.- La nota negativa della serata di Morata è un problema muscolare che non gli ha impedito di finire la partita ma che gli farà saltare la trasferta di Parma in programma sabato 24 alle 18.30; è la partita che aprirà la seconda giornata di campionato insieme a Udinese-Lazio. Fonseca sta valutando tre opzioni per sostituire l'ex Atletico Madrid: la prima è, anche lui in rete col Torino e in condizione migliore rispetto a, che però al momento parte avanti. La terza idea è quella che porta a, il baby talento che ha segnato i primi gol da professionista con il Milan Futuro nella gara di Coppa Italia Serie C contro il Novara.