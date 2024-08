Infortunio Morata, quante e quali partite salta con il Milan

AFP via Getty Images

Non poteva iniziare meglio l'avventura rossonera di Alvaro Morata, che ha segnato subito al debutto contro il Torino entrando dalla panchina:; il risultato era 2-0 per la squadra di Vanoli, l'ex Atletico Madrid è entrato e ha dato la scossa alla squadra segnando il gol che ha accorciato la distanza e poi è arrivato il pareggio di Okafor.- La nota negativa nella partita dell'attaccante spagnolo è un piccolo infortunio nel 2-2- contro i granata, arrv: l'ex Atletico Madrid ha accusato un problema muscolare nonostante il quale però ha finito la partita, già prima dell'inizio della gara non era in condizioni ottimali e ora questo stop lo costringerà a saltare la prossima trasferta dei rossoneri a Parma., rimane in dubbio per la gara del 31 agosto contro la Lazio e dovrebbe tornare al 100% per la sfida del 15 settembre col Venezia a San Siro dopo la sosta.